Anzeige in Günzburg: Vermeintlicher Käufer entpuppt sich online als Betrüger

In Günzburg wurde am Montagnachmittag ein Computerbetrug zur Anzeige gebracht. Demnach hatte der Anzeigenerstatter über eine Internetplattform Werkzeugzubehör verkauft. Laut Polizei soll ein Kaufinteressent vorgegeben haben, das angebotene Werkzeug kaufen zu wollen. Der Unbekannte sendete hierauf einen Link an den Verkäufer, welcher den angeblichen Zahlungseingang darüber bestätigen sollte. Am Folgetag fiel dem Verkäufer schließlich auf, dass der Täter sich dadurch die Zugangsdaten zu seinem Bezahldienst erschlichen hatte. Mit den Daten wurde eine unberechtigte Verfügung im hohen dreistelligen Bereich veranlasst, so die Polizei. (AZ)

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anzeige Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Onlineplattform Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis