Betrüger scheitern an zwei 67-Jährigen

Sowohl eine Frau als auch ein Mann aus Günzburg wurden am Dienstag von Betrügern kontaktiert – per Anruf und SMS. Beide haben laut Polizei richtig reagiert.

Eine 67-Jährige hat der Polizei am Dienstagabend einen versuchten Trickbetrug gemeldet. Die Frau wurde laut Bericht der Beamten von einer männlichen Person am Telefon kontaktiert und mit dem Gewinn bei einer Lotterie eines Drogeriemarkts konfrontiert. Als der Täter die Bankdaten der Geschädigten erfragen wollte, wurde diese misstrauisch und erkannte die betrügerische Absicht des Anrufers, sodass es zu keinem Vermögensschaden kam. Die Polizei Günzburg übernahm die Ermittlungen zum Betrugsdelikt.

Betrugs-SMS scheitert in Günzburg

In einem zweiten Fall erhielt ein 67-Jähriger am Dienstagvormittag eine SMS eines vermeintlichen Bankinstituts. Hierbei wurde nach Informationen der Polizei dem Mann mitgeteilt, dass seine Kontokarte gesperrt wurde. Er sollte daraufhin weitere Individualdaten preisgeben. Der Mann durchschaute jedoch ebenfalls den Betrugsversuch und meldete den Vorfall der Polizei Günzburg, die auch in diesem Fall nun ermittelt. (AZ)