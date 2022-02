Betrüger versuchen es in Günzburg mit perfidem Schockanruf und der Erotikmasche

Es gibt viele Varianten, mit denen Bürger um viel Geld betrogen werden sollen. In zwei neuen Fällen reagieren Günzburger Rentner besonnen.

Zwei Betrugsversuche beschäftigen die Polizeiinspektion Günzburg. Demnach kam es am Donnerstagnachmittag zum versuchten Betrug bei einem 92-jährigen Günzburger. In einem sogenannten Schockanruf wurde ihm erklärt, dass sein Sohn in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und nun eine sofortige Kaution gezahlt werden müsse. Dem Senior war die Betrugsmasche jedoch bekannt und er sprach die Täter direkt als falsche Polizeibeamte an. Das Telefonat wurde daraufhin beendet. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Polizei bei Verkehrsunfällen oder anderweitigen Unfällen keine Kautionen bei Angehörigen in Höhe von mehreren Tausend Euro erhebt. Zudem holt die Polizei keine Wertgegenstände oder Bargeld an vereinbarten Hinterlegungsorten oder durch beauftragte Boten ab. Derartige Anrufe haben immer einen betrügerischen Hintergrund und das Gespräch sollte beendet werden. "Informieren sie die Polizei über den Betrugsversuch", appelliert die Pressestelle der Polizei.

Betrugsanruf: 81-jähriger Günzburger sollte für Erotik zahlen

Eine andere Betrugsmasche war zu plump für einen 81-jährigen Rentner. Bereits zum wiederholten Mal wurde ihm eine Rechnung über die Nutzung einer Erotikdienstleitung in Höhe von 90 Euro zugesandt. Da der Günzburger diese Dienstleitung laut Polizei niemals in Anspruch nahm und zudem Daten der Rechnung falsch waren, bezahlte er diese nicht und meldete sich bei der Polizei. Ermittlungen ergaben nun, dass es sich um eine bereits bekannte Tätergruppierung mit Sitz im Ausland handelt. Bei dieser bekannten Masche sollen Personen aus Scham zur Zahlung einer prekären Rechnung bewegt werden. Die Polizei rät: "Wenn Sie derartige Rechnungen erhalten, bezahlen sie den geforderten Betrag nicht und scheuen Sie sich nicht vor einer Anzeigenerstattung bei der Polizei." (AZ)