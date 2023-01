Betrüger versuchen es schon wieder mit Anrufen in Günzburg

Erneut erhielten Bürgerinnen und Bürger in Günzburg perfide Schockanrufe, um sie um hohe Geldsummen zu betrügen.

Gleich mehrere Schockanrufe sind am Donnerstagnachmittag bei Bewohnern aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizei Günzburg eingegangen. Die Vorkommnisse reihen sich in eine Serie von telefonischen Betrugsversuchen im Landkreis ein. Nach Angaben der Polizei erkannten auch in den jüngsten Fällen die Geschädigten die Betrugsversuche, weshalb es zu keinen Vermögensschäden kam.

Günzburger Senioren und Seniorinnen entlarven die Telefon-Angriffe

Bei einem 82-jährigen Günzburger meldete sich ein angeblicher Polizist und erklärte, dass die Enkeltochter in Ulm an einem Zebrastreifen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, solle eine Kaution in Höhe von 34.000 Euro gezahlt werden. Eine Begleichung sei mittels Bargeld, Gold oder Schmuck möglich. Der Rentner erkannte den Betrugsversuch und ging auf die gestellte Forderung nicht ein.

Bei einer 68-jährigen Günzburgerin meldete sich telefonisch eine angebliche Rechtsanwältin. Diese versuchte vorzugaukeln, dass die Nichte einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe und jetzt deshalb in Haft sei. Die Richterin würde einer Entlassung aus dem Gefängnis zustimmen. Die Günzburgerin erkannte allerdings unmittelbar, dass dies nicht der Wahrheit entsprechen kann. Noch vor dem Stellen von Forderungen beendete sie das Telefonat.

Die fast gleiche Lügengeschichte wurde einem 79-Jährigen an seinem Geburtstag aufgetischt. In seinem Fall habe die Tochter den angeblichen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Gegen eine Kaution von 50.000 Euro sei eine Freilassung aus der Haft möglich. Auch hier erkannte der Angerufene den Betrugsversuch und beendete das Telefonat. (AZ)