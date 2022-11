Betrug bei Lieferdienstbestellung: Fahrer fährt umsonst nach Sontheim

Die Polizei Günzburg ermittelt wegen einer Lieferdienstbestellung: Die Bewohner an der angegebenen Adresse hatten gar keine Cheeseburger bestellt.

Umsonst ist am Sonntagmittag ein örtlicher Pizza-Lieferdienst aus Günzburg zu einer Adresse in Sontheim an der Brenz gefahren, um Essen zu liefern. Die Bewohner des dortigen Hauses hatten die Cheeseburger im Wert von 30 Euro nämlich gar nicht über eine Bestell-App geordert. Die Ermittlungen zum eigentlichen Besteller sind am Laufen. Die Beamten und Beamtinnen der Polizei Günzburg werten nun die hinterlegten Bestelldaten aus der App aus. (AZ)