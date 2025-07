Im Verlauf des Montags haben laut Polizei von morgens bis in die späten Abendstunden mehrere Anwohner in Günzburg betrügerische Anrufe erhalten. Insgesamt wurden der Polizei 14 Taten gemeldet. Stets seien Anrufer in der Leitung gewesen, die sich als Polizisten - teilweise als Angehörige der Polizei Günzburg - ausgegeben hätten.

