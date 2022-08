Günzburg

12:00 Uhr

Betrunken Polizisten in Burgau angegriffen: Krumbacher vor Gericht

Plus Ein 23-jähriger Krumbacher hat mehrere Polizisten beleidigt und angegriffen, kann sich aber an nichts erinnern. Bodycam-Aufnahmen zeigen die verheerende Nacht.

Von Felix Gnoyke

Mit dem Gesicht zum Boden gewandt liegt er im Rasen. Ein Polizeibeamter und seine Kollegin kommen auf ihn zu, versuchen ihn anzusprechen. Lallend bringt er nur die Worte „Halt die Fresse“ heraus. Es folgen unzählige Beleidigungen und unkontrollierte Schläge in Richtung der Einsatzkräfte. Die Partynacht endet in der Ausnüchterungszelle und ohne Erinnerungen an das Geschehene. Doch das schützt den 23-jährigen Angeklagten nicht vor einer Strafe.

