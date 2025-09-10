Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Betrunkene Frau filmt Polizeieinsatz am Bahnhof – Platzverweis und Strafverfahren folgen

Günzburg

Betrunkene erhält Platzverweis und filmt dabei die Polizisten

Eine betrunkene Frau soll den Bahnhofsvorplatz verlassen, dem Verweis kommt sie auch nach. Doch danach findet die Polizei Günzburg ein Video im Internet.
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Vorplatz des Günzburger Bahnhofs fand am Dienstag ein Einsatz statt.
    Auf dem Vorplatz des Günzburger Bahnhofs fand am Dienstag ein Einsatz statt. Foto: Pauline Held (Symbolbild)

    Am Dienstagnachmittag ist die Polizei Günzburg informiert worden, dass auf dem Bahnhofsvorplatz eine offensichtlich betrunkene Frau herumschreien würde. Die Frau konnte vor Ort deutlich alkoholisiert angetroffen werden, schildern die Beamten. Da die Frau durch ihr Verhalten die dort anwesenden Reisenden gestört haben soll, wurde ihr durch die Beamten ein Platzverweis erteilt, welchem sie auch nachkam. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die 49-Jährige den Polizeieinsatz gefilmt und das Video im Internet veröffentlicht hatte. Da auf den Aufnahmen die Beamten im Porträt zu sehen waren, wurde ein Strafverfahren nach dem Kunsturheberrechtsgesetz eingeleitet. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden