Betrunkene erhält Platzverweis und filmt dabei die Polizisten

Am Dienstagnachmittag ist die Polizei Günzburg informiert worden, dass auf dem Bahnhofsvorplatz eine offensichtlich betrunkene Frau herumschreien würde. Die Frau konnte vor Ort deutlich alkoholisiert angetroffen werden, schildern die Beamten. Da die Frau durch ihr Verhalten die dort anwesenden Reisenden gestört haben soll, wurde ihr durch die Beamten ein Platzverweis erteilt, welchem sie auch nachkam. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die 49-Jährige den Polizeieinsatz gefilmt und das Video im Internet veröffentlicht hatte. Da auf den Aufnahmen die Beamten im Porträt zu sehen waren, wurde ein Strafverfahren nach dem Kunsturheberrechtsgesetz eingeleitet. (AZ)

