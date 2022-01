Betrunkene Radlerin wird in Günzburg bei Sturz schwer verletzt

Mit Blutalkohol-Werten von über 2,5 Promille waren in Günzburg eine Frau und ein Mann auf dem Fahrrad unterwegs. Die Frau stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Deutlich zu viel Alkohol im Blut hatte in Günzburg eine Frau, um sich auf dem Fahrrad zu halten. Am Freitagnachmittag befuhr eine 57-Jährige auf dem Fahrrad die Lochfelbenstraße und stürzte dabei ohne Fremdeinwirkung. Bei dem Sturz zog sich die Radfahrerin schwerere Verletzungen sowie mehrere Knochenbrüche zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da die 57-Jährige deutlich alkoholisiert war, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Auch ein 45-jähriger Radfahrer, der zuvor zusammen mit der 57-Jährigen unterwegs war, zeigte deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Bei dem 45-Jährigen ordneten die Beamten ebenfalls eine Blutentnahme an. (AZ)