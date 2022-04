Betrunkener beleidigt Besitzer einer Shishabar in Günzburg

Ein 31-jähriger betrunkener Mann wollte das Hausverbot nicht akzeptieren. Als die Polizei Günzburg eintraf, lief die Situation etwas aus dem Ruder.

Der Polizei Günzburg ist am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, gemeldet worden, dass eine Person vor einer Shishabar am Stadtberg andere Gäste belästigen würde. Vor Ort trafen die Beamtinnen und Beamten dann einen leicht alkoholisierten 31-jährigen Mann an. Dieser sei am Abend in der Bar gewesen und habe um Getränke gebettelt. Der 23-jährige Barbesitzer nahm sein Hausrecht in Anspruch, sprach ein Hausverbot aus und verbrachte den ungebetenen Gast in den Außenbereich. So berichtet es die Polizei.

Der Betrunkene in Günzburg verletzte sich leicht

Diesen Umstand wollte der 31-Jährige nicht hinnehmen, sodass er den Barbesitzer beleidigt haben soll. Weiterhin geriet er im Verlauf der polizeilichen Sachverhaltsklärung in ein beleidigendes Wortgefecht mit einem 29-jährigen Anwesenden. Dessen Reaktion erfolgte nicht durch verbale Klärung, sondern durch einen kräftigen Schubser seines Kontrahenten. Dabei fiel der 31-Jährige zu Boden und verletzte sich am Daumen. (AZ)