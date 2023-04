Betrunkener fährt geparktes Auto an und flüchtet von der Unfallsstelle

In Günzburg hat am Sonntagnachmittag ein vermutlich betrunkener Autofahrer ein geparktes Auto angefahren und ist danach geflüchtet.

Am Sonntagnachmittag ist der Fahrer eines Pkws auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hauptstraße rückwärts gegen ein geparktes Auto gefahren und beschädigte dieses dabei. Laut Angaben der Polizei entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Schuldige festgestellt werden. Es ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer während des Unfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand. Aus diesem Grund ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Außerdem stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. (AZ)