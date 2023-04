Betrunkener fährt in Günzburg gegen geparktes Auto

Der Mann ist mit über 2,0 Promille unterwegs. Das ergibt der Atemalkoholtest. Der angerichtete Schaden liegt der Polizei zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Ein 44-Jähriger wollte am späten Abend des Karsamstags mit seinem Auto in eine Parklücke in der Günzburger Schöblstraße einfahren. Dabei fuhr er jedoch ein Verkehrsschild um und kollidierte anschließend mit dem Heck des vor ihm abgestellten Autos, sodass dieses mehrere Meter nach vorn geschoben wurde. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 44 Jahre alte Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies und ergab einen Wert von umgerechnet mehr als zwei Promille. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols ein. (AZ)