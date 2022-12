Betrunkener kommt in Günzburg in Gewahrsam

Offenbar hat ein betrunkener 48-Jähriger mehrfach bei einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses geklopft. Warum die Polizei den Mann gefesselt und mitgenommen hat.

Die Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Ichenhauser Straße in Günzburg verständigte am Sonntag gegen 23 Uhr die Polizei, nachdem zwei unbekannte Männer mehrfach an ihre Wohnungstür geklopft hatten. Am Ort des Geschehens nahm die Polizei einen der beiden Männer wahr. Es handelte sich ebenfalls um einen Anwohner. Der 48-Jährige war erheblich alkoholisiert und unkooperativ. Die Polizeibeamten mussten ihn deshalb im weiteren Verlauf fesseln, zur Dienststelle bringen und in Gewahrsam nehmen. (AZ)