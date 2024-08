Betrunkener Radfahrer fährt zur Polizei

Ein 38-jähriger Mann ist am Montagnachmittag bei der Polizeiinspektion Günzburg erschienen, um eine Unterschlagung seiner EC-Karte anzuzeigen. Diese hatte er nach eigenen Angaben am Tag zuvor auf dem Volksfest verloren. Mit der Karte wurden danach offenbar mehrere unberechtigte Abbuchungen an Zigarettenautomaten durchgeführt. Die Polizei spricht von einem Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Doch zum Diebstahlschaden kommt nun für den Mann noch weiterer Ärger hinzu: Bei der Anzeigenerstattung fiel dem aufnehmenden Beamten nämlich deutlicher Alkoholgeruch bei dem 38-Jährigen auf. Da dieser mit dem Fahrrad auf die Dienststelle gefahren war, führte die Polizei einen freiwilligen Atemalkoholtest durch und ordnete im Anschluss eine Blutentnahme an. Gegen den 38-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

