Betrunkener randaliert am Günzburger Bahnhof und versucht Polizist zu treten

Ein betrunkener 25-Jähriger hat am frühen Donnerstagmorgen am Günzburger Bahnhof randaliert und versucht einen Polizisten zu treten. Der Polizei Günzburg wurde nach eigenen Angaben am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr eine randalierende Person am Bahnhof in Günzburg gemeldet. Die angeforderten Streifenbeamten stellten vor Ort einen umgetretenen Mülleimer sowie eine zunächst unbekannte männliche Person fest, die offensichtlich für den umgetretenen Mülleimer verantwortlich war. Sie befragten den Mann nach seinen Personalien, die er jedoch nur teilweise angab. Ein Ausweisdokument händigte er den Beamten nicht aus. Zur Klärung der Identität wollten die Polizisten den Mann auf die Dienststelle verbringen. Hiergegen sperrte er sich und versuchte einen der Polizisten zu treten. Auf der Dienststelle konnte der 25-jährige Mann zweifelsfrei identifiziert werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Alle beteiligten Beamten blieben unverletzt. Auch bei dem 25-Jährigen stellte die Polizei keine erkennbaren Verletzungen fest. (AZ)