Betrunkener schlägt auf Günzburger Volksfest 27-Jährigen ins Gesicht

Zwei Volksfestbesucher gerieten am späten Freitagabend aneinander. Doch was ist genau passiert?

Nachdem anscheinend für zwei Volksfestbesucher das Bier in rauen Mengen floss, gerieten diese am Freitag kurz vor Mitternacht derart in einen Streit, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Laut Polizeiangaben schlug dabei offensichtlich ein 46-jähriger Mann seinem Kontrahenten ins Gesicht und beschädigte zudem dessen Brille. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, werde man gegen den 46-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung einleiten. (AZ)