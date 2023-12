Günzburg

Betrunkener schlug am Heiligen Abend Polizisten nieder: Das ist seine Strafe

Plus Ein 57-Jähriger ist vor einem Jahr an Weihnachten in Günzburg ausgerastet. Auch vor Polizeibeamten machte er nicht halt. Jetzt landete er vor Gericht.

Von Wolfgang Kahler

Der Auftakt zu einem friedlichen Weihnachtsfest vor einem Jahr wurde im Günzburger Zentrum heftig gestört. Nach einem Lokalbesuch verursachte ein ziemlich Betrunkener Zoff, der mit seiner Festnahme endete. Zuvor hatte der 57-Jährige einem Gast und einem Polizisten Faustschläge verpasst, den Beamten üble Ausdrücke an den Kopf geworfen. Wegen dieses Angriffs, Widerstands gegen Polizisten und Beleidigung musste er sich jetzt vor Gericht verantworten.

Mit dem, was sich in der Nacht zum 24. Dezember am Marktplatz und in der Pfluggasse abgespielt hat, hatte der Angeklagte in der Verhandlung so seine Schwierigkeiten: "Ich kann keine Angaben machen, weil ich mich nicht erinnern kann." Nur, dass er vorher bei seinem Bruder gewesen und dort schon gebechert worden sei. Von einer Auseinandersetzung wisse er nichts, erst in der Ausnüchterungszelle der Günzburger Polizei sei er wieder wach geworden. Andere Beteiligte konnten das Geschehen dafür umso besser beschreiben. Zum Beispiel ein 25-Jähriger, der bei einer privaten Feier in der Wirtschaft war. Er habe gehört, wie der Betrunkene andere Personen rassistisch beleidigte, sagte er als Zeuge aus. Er ging hin, wollte den Mann beruhigen, aber die Reaktion war genau gegenteilig: Der Schlichter bekam einen Faustschlag ab und ging zu Boden.

