Bewerbungsphase für Bauplätze in Günzburg läuft

Im Baugebiet "Verlängerung Kantstraße" werden mehrere Bauplätze verkauft. Eines der neun Grundstücke wird allerdings noch nicht vergeben.

Am östlichen Ortsausgang von Günzburg wurde auf einer etwa 1,3 Hektar großen ehemals landwirtschaftlich genutzten Fläche vor einiger Zeit ein neues Baugebiet erschlossen, welche im städtischen Besitz ist. Direkt südlich der Augsburger Straße ST2510 entstehen zwei bis zu zehn Meter hohe Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 35 Wohnungen, einer Tiefgarage mit 30 Stellplätzen und 20 weitere oberirdische Parkplätze. Südlich der Mehrfamilienhäuser werden mehrere Bauplätze verkauft, der Bewerbungszeitraum begann am 28. Januar und endet am 30. März.

Quadratmeterpreis für Baugebiet in Günzburg liegt bei 375 Euro

Die Stadt Günzburg vergibt im laufenden Vergabeverfahren acht der insgesamt neun Baugrundstücke in ihrem jüngsten Neubaugebiet "Verlängerung Kantstraße". Die Grundstücke sind zwischen 573 und 917 Quadratmeter groß, die Vergabekriterien wurden im Dezember vergangenen Jahres einstimmig beschlossen. Diese berücksichtigen neben sozialen Aspekten auch jene mit einem örtlichen Bezug. Ortsansässigen und Auswärtigen mit Arbeitsstätte in Günzburg soll nach Angaben der städtischen Verwaltung die Möglichkeit gegeben werden, in diesem Baugebiet einen Bauplatz zu erwerben und Teil des städtischen Lebens zu bleiben beziehungsweise zu werden. Im Fokus der Vergabe sollen junge Familien stehen, insbesondere auch Familien mit mehreren minderjährigen Kindern. Der Quadratmeterpreis liegt bei 375 Euro, die Kaufpreise inklusive Erschließung liegen demnach zwischen rund 220.000 und 350.000 Euro.

Einer der neun Bauplätze wird im laufenden Verfahren, das mit 945 Quadratmetern größte Grundstück, nicht vergeben werden. Um für die Umsetzung zukünftiger kommunaler Ziele gerüstet zu sein, komme nun erstmals der von zahlreichen umliegenden Städten und Kommunen seit vielen Jahren praktizierte und bewährte Rückbehalt von kommunalen Baugrundstücken auch bei der Stadt Günzburg zum Tragen, wenngleich in moderaterem Umfang als andernorts, teilt die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mit.