Bewohner im BKH bekam keine Sahnetorte: Einsatzkräfte rücken aus

Ein wütender Bewohner löste auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses in Günzburg einen Feueralarm aus. Die Rettungsdienste staunten nicht schlecht.

Aus Trotz keine Sahnetorte erhalten zu haben, schlug ein Bewohner einer geschlossenen Wohngruppe „Wohnen und Fördern“ auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses in Günzburg am Sonntagnachmittag einen Feuermelder im Gebäude ein. Das berichtet die Polizei am Montag. Das löste den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Die Fehlalarmierung konnte dann schnell aufgeklärt werden. (AZ)