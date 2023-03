Bianca Beh aus Günzburg beherrscht die hohe Kunst des Make-ups

Die Vorjahressiegerin der European Make-up Awards, Bianca Beh, hat sich für die Expert-Kategorie qualifiziert. Der Look der 80er ist gefragt.

Bianca Beh aus Günzburg hat sich als Vorjahressiegerin des Talentwettbewerbs erneut für den European Make-up Award im Rahmen der Messe Beauty Düsseldorf (31. März bis 2. April) qualifiziert. Dieses Mal tritt sie in der Expert-Kategorie gegen elf weitere Mitbewerber an. Das Motto für die national und international etablierten Make-up-Profis mit langjähriger Berufserfahrung lautet. „80’s Summer Glam“. Die glamourösesten Make-up Looks der 80er-Jahre dienen dabei als Inspiration. Volle Lippen, strahlende Augen mit einem perfekten Eyeliner und einem schönen gesunden Hautbild – bei diesem Wettbewerb soll ein Look entstehen, den sich jede Frau für den perfekten Auftritt wünscht. (AZ)