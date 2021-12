Glätte am Morgen löst Unfälle in Günzburg und Bibertal aus

Zwei Unfälle hat es am Freitagmorgen in Günzburg und Bibertal gegeben. Glatte Straßen sind der Auslöser für die Unfälle.

Am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr befuhr in Günzburg ein 62-jähriger Mann die Straße Zur schönen Aussicht. An der Einmündung zur Bubesheimer Straße wollte der Mann abbremsen. Er kam aufgrund der glatten Fahrbahn jedoch nicht zum Stehen und rutschte in den Wagen eines auf der Bubesheimer Straße fahrenden und vorfahrtberechtigten 75-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Glatte Straße: Auto fährt in Bühl in einen Gartenzaun

Etwa 45 Minuten gab es in Bühl einen weiteren Unfall wegen Glätte. Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto auf dem Spitzweg unterwegs, als er aufgrund der vereisten Fahrbahn alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Wagen gegen einen Gartenzaun prallte. Am Fahrzeug und am Gartenzaun entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (AZ)