Bis Freitag müssen Autofahrer auf der B16 viel Geduld haben

Auf der B16 kommt es in Höhe der Autobahn-Anschlussstelle noch bis Freitag zu Staus. Dort werden die westlichen Fahrbahnen erneuert. Was dort gemacht wird.

Über 3000 Tonnen Asphalt werden nahe Günzburg auf der B16 zwischen der Kreuzung Deffingen und der Anschlussstelle der A8 eingebaut. Nachdem im Mai in diesem Abschnitt die östlichen Fahrbahnen erneuert wurden, sind in dieser Woche die westlichen an der Reihe. Allerdings kommt diesmal ein neues Material zum Einsatz, wie Henrik Vosdellen vom Staatlichen Bauamt sagt: "Erstmals wird im Asphalt gummimodifiziertes Bitumen verwendet, das eine bessere Ökobilanz als das polymerbasierte hat. Der Asphalt soll den hohen Belastungen länger standhalten. Wir können nun die Wirkungsweise beider Materialien vergleichen."

Die Verwendung von gummimodifiziertem Bitumen im Asphalt im Vergleich zu herkömmlichem polymermodifiziertem Bitumen verspricht eine bis zu 30 Prozent längere Liegezeit. Die bessere Ökobilanz spricht für den Einsatz der Gummimodifizierung, weil dadurch die Treibhausemissionen reduziert werden können.

Auf den westlichen Fahrbahnen wird die Asphaltdecke erneuert. Foto: Bernhard Weizenegger

Etwa 126 Sattelzüge liefern die Binder- und Deckschicht für die etwa 11.000 Quadratmeter große Fahrbahnfläche an. Anschließend werden etwa 3000 Meter Markierungen und Richtungspfeile aufgebracht und die Ampelanlagen auf energiesparende 1-Watt-LED-Technologie umgerüstet. Wenn das Wetter mitmacht, werden die Bauarbeiten bis zum Berufsverkehr am Freitagmorgen gegen 5 Uhr fertig sein. (bwz)