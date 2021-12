BKH Günzburg: Leitender Ärztlicher Direktor Professor Becker geht in Ruhestand

Die Professoren Riepe und Wirtz übernehmen vorübergehend Leitungsfunktionen. Becker selbst wird der Forschung erhalten bleiben - an einem anderen Standort.

Am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg steht eine Zäsur an: Der langjährige Leitende Ärztliche Direktor Professor Thomas Becker wird zum 30. April 2022 in den Ruhestand gehen. Interimsmäßig wird Professor Matthias W. Riepe die Leitung der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie übernehmen. Der 59-Jährige steht seit mehr als zehn Jahren an der Spitze der Abteilung Gerontopsychiatrie und Akutgeriatrie am BKH und hat außerdem eine W3-Professur an der Uni Ulm inne. Die Aufgaben des Leitenden Ärztlichen Direktors am Standort Günzburg führt ab dem Frühjahr vorübergehend Professor Christian Rainer Wirtz. Der 60-Jährige ist seit 2008 Ärztlicher Direktor der Klinik für Neurochirurgie Günzburg/ Ulm und Ordinarius für Neurochirurgie an der Medizinischen Fakultät der Uni Ulm. Wie Stefan Brunhuber, Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben, und sein Stellvertreter Wolfram Firnhaber mitteilten, werden beide Chefärzte die Leitungsfunktionen am größten Standort der Bezirkskliniken so lange übernehmen, bis das Berufungsverfahren der Uni Ulm abgeschlossen und eine Nachfolgerin beziehungsweise ein Nachfolger für Becker eingesetzt ist.

Prof. Christian Rainer Wirtz führt ab dem Frühjahr vorübergehend die Aufgaben des Leitenden Ärztlichen Direktors am Standort Günzburg des BKH. Foto: Bezirkskliniken, Saskia Pavek

Wie Becker haben Riepe und Wirtz zwei Arbeitgeber: das Land Baden-Württemberg und die Bezirkskliniken Schwaben in Bayern. Das ist dem Umstand geschuldet, dass das BKH Günzburg seit Jahrzehnten Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik II der Uni Ulm ist. Als Beamte für das Land Baden-Württemberg arbeiten Riepe und Wirtz in der Forschung in Ulm, als Angestellte der Bezirkskliniken am Standort in Günzburg. Wirtz ist seit 13 Jahren Chefarzt der Neurochirurgie mit den Standorten Günzburg und Ulm, wo er auch Aufgaben der Patientenversorgung hat. Riepe leitet die Abteilung Akutgeriatrie/Gerontopsychiatrie seit mehr als zehn Jahren.

Es ist unklar, wann ein regulärer Nachfolger übernehmen wird

Der Chefarzt der psychiatrischen Klinik muss einerseits an der Universität Ulm vertreten sein und andererseits am BKH Günzburg arbeiten. Aus diesem Grund war der Kreis der möglichen Interimskandidaten für die Nachfolge Beckers überschaubar. Riepe hat sich bereit erklärt, vorübergehend Verantwortung zu übernehmen. „Es wird darum gehen, dass alles reibungslos und gut weiterläuft“, sagt der 59-Jährige. Wirtz ist seit mehreren Jahren Stellvertreter von Becker in der Funktion des Leitenden Ärztlichen Direktors.

Wie lange Riepe und Wirtz interimsmäßig Beckers Aufgaben übernehmen werden, sei offen, erklärt Brunhuber in der Pressemitteilung. Die akademischen Berufungsverfahren an Universitäten dauerten erfahrungsgemäß relativ lange. Das interne Berufungsverfahren an der Uni habe bereits begonnen.

Prof. Matthias W. Riepe übernimmt vorübergehend die Leitung der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des BKH Günzburg. Foto: Bezirkskliniken, Saskia Pavek

Becker wird der Forschung erhalten bleiben

Becker wird noch ein knappes halbes Jahr an der Spitze des BKH stehen. Am 1. Mai 2022 – seinem ersten Tag im Ruhestand – wird er dann 66 Jahre alt sein. Leitender Ärztlicher Direktor in Günzburg ist er seit 2008, die W3-Professur mit Leitungsfunktion der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik II der Uni Ulm hat er seit Dezember 2002 inne.

Becker wohnt mit seiner Frau in Günzburg und fühlt sich dort auch sehr wohl. Langfristig zieht es das Paar jedoch in den Raum München. Ihr 26-jähriger Sohn arbeitet als Drehbuchautor. Der Forschung wird Becker erhalten bleiben: Der Ordinarius wurde von der Universität Leipzig vor Kurzem zum Seniorprofessor bestellt. In einem Schreiben heißt es: „Mit der Vergabe einer Seniorprofessur ehrt die Universität Leipzig ausgewählte herausragende Professoren, die nach Eintritt in den Ruhestand weiterhin in Forschung und Lehre tätig sein werden und sich mit ihrem Erfahrungsschatz aktiv an der Universität Leipzig und auf ihrem Wissenschaftsgebiet einbringen. Sie weisen exzellente Ergebnisse aus langjähriger Forschungs- und Lehrtätigkeit vor und erfüllen somit die Voraussetzungen im bestmöglichen Sinne.“ Die Seniorprofessur Beckers beginnt am 1. April 2022 und geht bis zum 31. März 2025. (AZ)