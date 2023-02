BKH Günzburg startet Projekt für junge Menschen mit Psychose

Gelingt es, junge Menschen mit Psychose in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen? Am BKH Günzburg läuft jetzt eine Studie dazu.

Mit Beginn des neuen Jahres ist am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg eine Studie zur Rekrutierung junger Erwachsener mit Psychose gestartet worden. Sie untersucht die Wirksamkeit von Jobcoaching, um Teilnehmer direkt in den ersten Arbeitsmarkt oder in Ausbildung zu vermitteln und dort zu unterstützen. Die Studie trägt den Namen „SEEearly“: SEE ist die Abkürzung für „Supported Employment & Education“; weil die Intervention früh im Krankheitsverlauf ansetzt, der Zusatz „early“ (englisch für früh).

Die Studie läuft bundesweit

Die Untersuchung, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird, findet bundesweit an mehreren Standorten statt. Am BKH Günzburg kümmern sich darum Tobias Vandrey, Ergotherapeut und Jobcoach, Paulo Kling-Lourenco und Nicolas Rüsch (beide im Forschungsteam). Zwei Drittel der Studienteilnehmer werden Jobcoaching erhalten, ein Drittel nicht. Die Dauer des Jobcoaching beträgt zwölf Monate.

Mitmachen können alle Patienten im Alter zwischen 18 und 35 Jahren mit Psychose inklusive schizoaffektiver Störung (F2-Diagnose). Der Krankheitsbeginn darf nicht länger als fünf Jahre zurückliegen. Ausreichende Deutschkenntnisse und das Interesse an einer Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt oder einer Ausbildung sind laut Mitteilung des Bezirks weitere Voraussetzungen. „Arbeit ist für Menschen mit Psychose ein fundamentaler Faktor für soziale Teilhabe. Supported Employment für diese Zielgruppe ist in ihrer Wirksamkeit noch zu wenig untersucht. Daher hoffen wir auf eine rege, konstruktive Zusammenarbeit mit den Fachkräften des BKH Günzburg“, sagt Professor Rüsch.

Ansprechpartner sind Paulo Kling Lourenco, Telefon 08221/96-2867; E-Mail: paulo.kling-lourenco@bkh-guenzburg.de. Ebenso Tobias Vandrey, Telefon 08221/96-25117; E-Mail: tobias.vandrey@bkh-guenzburg.de. (AZ)