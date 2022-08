BKH Günzburg und Klinikum Mindelheim arbeiten eng zusammen

Das Klinikum Mindelheim und das Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg arbeiten bei der Schlaganfallversorgung künftig eng zusammen. Wie die Kooperation aussieht.

Um die Schlaganfallversorgung der Menschen im Unterallgäu weiter zu verbessern, arbeiten die Klinik Mindelheim und die Klinik für Neurologie und Neurologische Rehabilitation am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg enger zusammen. Per Kooperationsvertrag wurde vereinbart, dass über telemedizinische Vernetzung neurovaskuläre Schwerpunktbehandlungen regionsnah zugänglich gemacht werden.

Somit soll sichergestellt werden, dass der Bevölkerung im Einzugsgebiet der Klinik Mindelheim eine raschere interventionelle Schlaganfallversorgung auf regionaler Ebene angeboten werden kann. Sie soll dem Grundsatz "Time is Brain" (Zeit ist Hirn) gerecht werden. Wie der Ärztliche Direktor der Neurologie in Günzburg, Professor Dr. Gerhard F. Hamann, berichtet, kooperieren die Kliniken seit 1. März.

Transport per Hubschrauber oder Rettungswagen

Fachbehandlungen in Günzburg können insbesondere bei größeren Gefäßverschlüssen mithilfe von CT- oder MRT-Bildern, die aus Mindelheim per Datenleitung übermittelt werden, angeboten werden. Patienten werden nach telemedizinischer Besprechung entweder medikamentös in Mindelheim und/oder interventionell in Günzburg versorgt. Für die Interventionsversorgung sind die Wege durch qualifizierte Transporte per Rettungshubschrauber oder mit dem Rettungswagen möglich.

Die Klinik für Neurologie und neurologische Rehabilitation am BKH in Günzburg hat in der Behandlung von Schlaganfällen viel Erfahrung. Sie ist eins von drei Zentrumskliniken des Neurovaskulären Versorgungsnetzwerkes Südwest-Bayern (NEVAS) zusammen mit der LMU-Klinik München-Großhadern und dem Klinikum Ingolstadt. Über große Expertise verfügt die Klinik von Professor Hamann bei der mechanischen Thrombektomie. Das ist die Entfernung eines Blutgerinnsels (Thrombus) aus einem Blutgefäß mithilfe eines Katheters. Diese Therapie hat neben der medikamentösen Auflösung der Blutgerinnung, der Lysetherapie, vielen schwer betroffenen Schlaganfallpatienten schon das Leben oder mehr noch, die Lebensqualität gerettet.

Rasche Intervention

Seit vielen Jahren ist das neurovaskuläre Zentrum Günzburg als Schlaganfallzentrum für Mittelschwaben mit den Kliniken in Donauwörth, Nördlingen, Memmingen, Kaufbeuren, Füssen und den zum Klinikverbund Allgäu gehörenden Kliniken in Kempten und Immenstadt zur teleneurologischen Versorgung vernetzt. Neu ist, dass jetzt auch Patienten aus dem Raum Mindelheim mit Schlaganfällen durch zerebrale Gefäßnotfälle innerhalb kürzester Zeit zur interventionellen Gefäßwiederherstellung ins Neurovaskuläre Zentrum nach Günzburg kommen können und somit eine rasche Intervention gewährleistet werden kann. (AZ)