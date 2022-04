Blasmusikalisch von Günzburg aus in und um die Welt

Plus Der Blasmusiknachwuchs des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes zeigt nach einem Lehrgangswochenende sein Können im Günzburger Forum. Am Ende gibt es eine Auszeichnung.

Nun spielen sie wieder. Zwei lange Jahre, „ausgebremst durch eine pandemische Durststrecke“, wie es ASM-Bezirksvorsitzender Robert Strobel bei der Begrüßung bezeichnete, hatten dem Instrumentarium der Jungbläsergeneration erzwungenermaßen weitgehendes Schweigen auferlegt. Vornehmlich dem organisatorischen Einsatz von Jugendbezirksleiterin Nathalie Lenzer sei es laut Strobel zu danken, dass Musik und Instrumente endlich wieder in den Modus aktiver Spielbarkeit versetzt werden konnten. Nicht zuletzt durch die Teilnahme von 50 qualifizierten Nachwuchsmusikern und -musikerinnen bei dem seit vielen Jahren veranstalteten Intensivlehrgang für das Bezirksjugendorchester in Bliensbach.