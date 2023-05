Blech & Co. erspielen 1000 Euro für die Kartei der Not

Musik für einen guten Zweck: Diesem Leitmotiv fühlen sich die Männer und Frauen von "Blech & Co." seit Jahren verpflichtet. Das war heuer in Günzburg nicht anders.

Günther Schwarz (links) und Thomas Peter (rechts) sind das neue Manager-Duo der Blasmusik-Formation Blech & Co. Aus den Erlösen ihres ausverkauften Konzerts im Günzburger Forum am Hofgarten mit Moderator Georg Ried im März spenden die Musiker 1000 Euro an die Kartei der Not. Über das Engagement zugunsten des Leserhilfswerks unserer Zeitung freute sich Redaktionsleiter Till Hofmann und nahm das Geld dankend entgegen. Die Musiker gewannen im Oktober vergangenen Jahres mit ihrem ehemaligen musikalischen Leiter Toni Müller den Grand Prix der Blasmusik in Kempten. Mit ihrem neuen Dirigenten Michael Schiegg werden sie am 1. Juli beim "Woodstock der Blasmusik" in der oberösterreichischen Gemeinde Ort (Innkreis) vor vielen Tausend Besuchern auftreten. (bwz)