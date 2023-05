Günzburg

Bleibt der Günzburger Volksfestplatz dort, wo er ist?

Der Festplatz am Auweg in Günzburg an der Donau soll im Zuge der Landesgartenschau 2029 attraktiv umgestaltet werden.

Plus Im Günzburger Stadtrat standen zwei Varianten zur Diskussion. Die Planungen zur Landesgartenschau 2029 spielen für die Fortentwicklung eine große Rolle.

2029 kommt die Landesgartenschau nach Günzburg. Ein zentraler Bereich wird der Auweg mit dem Volksfestplatz sein. Dort könnte eine Infrastruktur entstehen, die auch außerhalb des Festbetriebs unter bestimmten Veränderungen eine besondere Aufenthaltsqualität darstellen würde. Oder wäre ein Festplatz an anderer Stelle eine denkbare Variante, die durchaus ebenfalls einen Mehrwert darstellen könnte?

Der Günzburger Festplatz am Auweg weiterentwickelt werden. Gegen die Verlegung an einen Standort sprechen zu hohe Kosten. Foto: Peter Wieser

In einer vorangegangenen Klausurtagung des Günzburger Stadtrats Anfang des Jahres waren verschiedene mögliche Standorte vorgestellt worden, darunter einer im Bereich der Sportanlagen an der Heidenheimer Straße. Knapp die Hälfte der Rätinnen und Räte hatten seinerzeit in diesem eine Alternative gesehen. Inzwischen wurden beide Varianten auf Kosten und Auswirkungen untersucht und waren Thema bei der Sitzung am Mittwoch: Verbleib des Festplatzes am jetzigen Standort in optimierter Form oder eine Verlegung zur Heidenheimer Straße?

