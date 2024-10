Bleibt der Stadtturm bald für immer geschlossen?

Man braucht eine Menge Puste, wenn man die schönste Aussicht Günzburgs genießen will: Nur über viele Treppenstufen kommt man bis hinauf in die Türmerstube des Stadtturms am Westende des Marktplatzes. Das Konditionstraining lohnt sich allerdings - denn hier oben wartet nicht nur ein wunderbarer Ausblick über den gesamten historischen Marktplatz, sondern einmal in der Woche auch ein Weißwurstfrühstück, serviert von den Altstadtfreunden, und an den Marktsonntagen locken Kaffee und Kuchen. Vor 40 Jahren haben sich in dem Verein Menschen zusammengetan, die das Stadtsymbol vor dem Verfall bewahren wollten, seitdem hegen, pflegen und bewirten sie den Turm. Doch damit könnte schon bald Schluss sein.

