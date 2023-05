Blumenkübel gestohlen: Wer hat Hinweise zum Floristik-Dieb?

In Günzburg kam es am Sonntag zu einem Diebstahl. Der bislang unbekannte Täter entwendete zwei bepflanzte Blumenkübel. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmittag wurden in Günzburg zwei große Blumenkübel mit Anpflanzungen gestohlen. Nach Angaben der Polizei stand die Floristik im Wert von ungefähr 300 Euro vor einem Friseursalon in der Sedanstraße. Aufmerksame Mitbürger, die zum Verbleib des Schmucks oder zur Person des Täters Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu wenden. (AZ)