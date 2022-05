Blutendes Ohr nach Mofaunfall: Fahrer hat über zwei Promille

Ein 62-Jähriger gab gegenüber der Polizei als Unfallursache an, dass ihm bei der Mofafahrt plötzlich schwindelig geworden sei. Ein Alkoholtest schafft Klarheit.

In der Azzostaße in Günzburg ist am Montagmittag ein 62-jähriger Fahrer eines Mofas gestürzt. Dabei zog er sich, so berichtet es die Polizei, eine Schürfwunde am Knie und ein blutendes Ohr zu. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme gab der Mann vor, dass ihm plötzlich schwindelig geworden wäre.

Dem Mofafahrer wird von der Polizei Blut abgenommen

Die Beamtinnen und Beamten ermittelten dann jedoch, dass der Mofafahrer betrunken war. Eine Überprüfung des Alkoholwerts erbrachte einen Wert von über zwei Promille. Laut Polizei steht somit die Straftat der Trunkenheit im Verkehr im Raum. Diesbezüglich wurde eine Blutentnahme veranlasst. (AZ)