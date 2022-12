Günzburg

14:31 Uhr

BMW brennt auf Standstreifen an der A8 bei Günzburg

Artikel anhören Shape

Ein Mann fährt am Sonntag auf der A8 Richtung München, als sein Motor auf einmal ausgeht. Kurz darauf steht das Auto in Flammen. So lief der Einsatz.

Ein 52-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag gegen 14.15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der A8 in Richtung München gefahren. Kurz nach der Anschlussstelle Günzburg ging der Motor plötzlich aus, weshalb er das Auto etwa Höhe Leinheim auf dem Standstreifen anhielt. Nach mehreren erfolglosen Startversuchen drückte der Fahrer den Notrufknopf im Pkw und wurde so mit der Servicezentrale des Herstellers verbunden. Plötzlich drang Rauch aus dem Motorraum. Er und seine Mitfahrerin verließen das Fahrzeug. Auto brennt an der Anschlussstelle Günzburg, Seitenstreifen beschädigt Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der gesamte Motorraum in Flammen, der Brand konnte aber zügig von der Feuerwehr Günzburg abgelöscht werden, wie die Autobahnpolizei mitteilt. Für die Lösch- und Aufräumarbeiten wurde der rechte Fahrstreifen etwa eineinhalb Stunden lang gesperrt. Verantwortliche der Firma Pansuevia sowie vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth waren ebenfalls vor Ort. Der Pkw brannte im Frontbereich vollständig aus und der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Fahrbahnoberfläche im Bereich des Seitenstreifens beschädigt, der Schaden hier kann jedoch laut Polizei noch nicht beziffert werden. (AZ, obes)

Themen folgen