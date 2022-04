Günzburg

17:30 Uhr

Boutique "Palomilla" will mit Secondhand-Mode zur Nachhaltigkeit beitragen

Plus Regina Huber hat mit ihrem Geschäft "Palomilla" in Günzburg den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Was sie antreibt und was den Laden ausmacht.

Von Sandra Kraus

Palomilla ist spanisch und heißt auf Deutsch kleiner Schmetterling oder Motte. Ein passender Name für eine Boutique mit Secondhand Markenfashion für Frauen, findet Regina Huber, Spanischliebhaberin und Inhaberin von „Palomilla“ in der Pfluggasse in der Günzburger Altstadt. Der Schmetterling oder vielmehr der Schmetterlingseffekt, den der Meteorologe Edward N. Lorenz am Beispiel des Wetters in der Frage „Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen?“ beschreibt, beschäftigt Regina Huber schon eine ganze Weile. „Was man im Kleinen positiv verändert, hat Auswirkungen auf das Große“, ist sich Huber sicher. Deshalb sollen Schätze, die in Frauenkleiderschränken schlummern, dort nicht länger eingemottet bleiben, sondern eine zweite Chance bekommen. „Und die hat jedes Kleidungsstück verdient!“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .