Brand im Heilig-Geist Kindergarten: Tatverdächtige sind "eingeknickt"

Plus Im Juli wurde der Günzburger Heilig-Geist Kindergarten durch ein Feuer zerstört. Die zwei verdächtigen Jugendlichen haben jetzt gestanden. Wie es zum Feuer kam.

Vier Monate sind vergangen, seit ein verheerender Brand den Kindergarten Heilig Geist zerstört hat. Nachdem in der Nacht des 15. Juli eine Mülltonne unter dem Vordach des Kindergartens in Brand geraten war, waren 110 Feuerwehrkräfte stundenlang damit beschäftigt, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Der Schaden ging in die Millionen, das 50 Jahre alte Gebäude war in der Folge nicht mehr nutzbar. Nur wenige Tage danach ermittelte die Kripo Neu-Ulm zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren als Verdächtige. Was die zwei aussagten, blieb allerdings unter Verschluss. Inzwischen hat die Kripo ihre Ermittlungen abgeschlossen, wie die Staatsanwaltschaft Memmingen auf Nachfrage bestätigt. Jetzt steht der genaue Tathergang fest.

Um 2.45 Uhr des 15. Juli ging bei der Feuerwehr Günzburg der Alarm ein. Wegen einer Rauchentwicklung eilten die Feuerwehrleute in den Bereich der Hölderlinstraße und Am südlichen Burgfrieden. Durch Flammen der brennenden Mülltonne und die Hitzeentwicklung griff das Feuer auf den Dachstuhl des Kindergartens über. Eine Feuerwehrfrau wurde bei dem Großeinsatz leicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernahm die Ermittlungen und suchte Zeugen.