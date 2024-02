Günzburg

11:52 Uhr

Brand im Kindergarten Heilig-Geist: Anklage gegen zwei Jugendliche

Plus Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die zwei Teenager wegen Brandstiftung erhoben. Die Verhandlung vor dem Jugendrichter in Günzburg wird nicht-öffentlich sein.

Mehr als ein halbes Jahr ist vergangen, seit ein verheerender Brand den Kindergarten Heilig Geist zerstört hat. In der Nacht des 15. Juli war eine Mülltonne unter dem Vordach des Kindergartens in Brand geraten, 110 Feuerwehrkräfte waren stundenlang damit beschäftigt, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Der Schaden ging in die Millionen, das 50 Jahre alte Gebäude war in der Folge nicht mehr nutzbar. Nur wenige Tage danach ermittelte die Kripo Neu-Ulm zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren als Verdächtige. Sechs Monate später wurde nun Anklage gegen die beiden erhoben. Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm legte auf Nachfrage dar, was den beiden vorgeworfen wird.

Mitten in der Nacht des 15. Juli ging bei der Feuerwehr Günzburg der Alarm ein. Durch Flammen einer brennenden Mülltonne und die Hitzeentwicklung griff das Feuer auf den Dachstuhl des Kindergartens über. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kripo Neu-Ulm übernahm die Ermittlungen und suchte Zeugen. Nicht einmal eine Woche danach meldete die Polizei, sie habe zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren identifiziert, deren Wohnungen durchsucht und die beiden zum Sachverhalt befragt. Was genau in der Nacht passiert war, blieb lange unklar. Erst Ende des Jahres teilte das Präsidium Schwaben Süd-West auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass die Kripo die Ermittlungen abgeschlossen habe und der Fall bei der Staatsanwaltschaft Memmingen liege.

