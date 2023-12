Günzburg

Brandmelder eingeschlagen und Feuerwehreinsatz ausgelöst

Ein Unbekannter hat in der Tiefgarage in der Jahnstraße einen Brandmelder eingeschlagen und damit einen Einsatz ausgelöst.

Am Samstagabend schlägt ein Unbekannter mutwillig einen Brandmelder in der Tiefgarage in Günzburg ein. Feuerwehr und Rettungsdienst rücken unnötig aus.

Ein Unbekannter hat am Samstag um kurz vor 21 Uhr in der öffentlichen Tiefgarage in der Jahnstraße in Günzburg grundlos einen Brandmelder eingeschlagen. Wie es im Polizeibericht heißt, löste der Unbekannte damit einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Erst vor Ort wurde festgestellt, dass es sich um einen Missbrauch von Notrufen handelt. Der an dem Brandmelder entstandene Sachschaden selbst ist gering. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)

