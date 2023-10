Bremskabel an Fahrrad durchgeschnitten

Ein Unbekannter geht dreist vor und beschädigt ein abgestelltes E-Bike in Günzburg. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.

Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 8 und 12 Uhr ein in der Rudolf-Diesel-Straße abgestelltes E-Bike beschädigt. An dem Fahrrad wurden laut Polizei unter anderem die Bremskabel durchgeschnitten und das hintere Schutzblech beschädigt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zum bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)