Günzburg

11:00 Uhr

Brettl-Spitzen begeistern das Günzburger Publikum

Plus Die Lieblinge aus der erfolgreichen Sendung des BR sind live auf Tour. Im ausverkauften Forum herrscht eine ausgelassene Stimmung.

Von Martin Gah Artikel anhören Shape

Beste Stimmung vom Anfang bis zum Ende herrschte beim Gastspiel der BR-Brettl-Spitzen im Günzburger Forum. Schon beim Titellied wurde kräftig mitgeklatscht, am Ende wurden die Künstler mit Bravorufen, tosendem Applaus und Standing Ovations verabschiedet. Bei den drei Zugaben am Ende, Gstanzln und Wirtshausliedern, wurde ebenso kräftig mitgesungen.

Die Fernsehsendung ist dem Andenken an die Münchner Volkssänger gewidmet, präsentiert aber auch neue Lieder, die diese Tradition fortschreiben. So gehörte zu den Beiträgen des Trios Schleudergang aus Niederbayern der Titel "Pudelnackert ohne Hemd" aus dem Repertoire von Erni Singerl, einer Schülerin des Weiß Ferdl. Der Tubist Raimund gab dem Publikum im Forum Zeichen, an welchen Stellen des Liedes Mitklatschen gefragt ist. Die Zuhörer ließen sich nicht lange bitten. Außerdem sang das Trio Schleudergang mit dem Publikum das Walzerlied "Hobtsn scho gsehn, am Anderl sein Buam?". Dabei gab es zwei Variationen, eine, bei der die Zunge herausgestreckt wird, und eine, bei der die Zunge hinter die Zähne geklemmt wird. Dann präsentierten die beiden Sänger Parodien über dieses Lied. Roland zeigte, wie Hans Moser es singen würde, und traf genau dessen hohe, nuschelige und von Asthma geprägte Stimme. Florian sang eine Strophe im Stil von Conchita Wurst. Dabei imitierte er perfekt die Stimme und die eleganten, fraulichen Bewegungen.

