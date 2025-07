Bridge Club Günzburg feiert 30-jähriges Jubiläum

Beim Jubiläumsturnier des Bridge Club Günzburg e. V. herrschte Bilderbuchwetter. Der Club wurde im Jahr 2025 nämlich 30 Jahre alt. Vor 1995 gab es in Günzburg noch keinen Bridgeclub. Bridgebegeisterte, die nicht nur zu Hause in gemütlicher Runde spielen wollten, sondern sich in einem Turnier mit anderen Spielern messen wollten, mussten nach Ulm oder nach Augsburg fahren. Seit dem 6. Februar 1995 ist das anders: Die Teilnehmer eines Bridge-Kurses für Anfänger bei der VHS Günzburg hatten die Idee, einen Club zu gründen.

Aus den damaligen Anfängern und hinzu gekommenen „gestandenen“ Bridgespielern entstand vor 30 Jahren der Bridge Club Günzburg. Aktuell hat der Club 22 Mitglieder und befindet sich nach schwierigen Jahren (während der Corona-Pandemie musste der Spielbetrieb monatelang sogar ganz eingestellt werden) wieder im Aufwind. Die Mitglieder kommen sehr gerne zum wöchentlichen Clubturnier, das nur an hohen Feiertagen oder extremen Wetterlagen, wie z. B. Schneestürmen, ausfällt. Gespielt wird jeden Dienstag ab 18 Uhr im Kolpinghaus Günzburg. Vorher findet ab 17 Uhr eine Übungsstunde statt, in der entweder interessante Verteilungen des letzten Turniers nachgespielt werden oder Themen aus den Bridgekursen wiederholt werden.

Für das Jubiläumsturnier hatte ein Clubmitglied seinen Garten samt Blockhütte zur Verfügung gestellt, und die 14 Teilnehmer des Jubiläums-Paarturniers waren von der Location begeistert. Nach einer kleinen Stärkung durch Kaffee und Kuchen nahm das Jubiläumsturnier seinen Lauf und nach sieben Runden und circa vier Stunden intensiven Kartenspielens standen die Sieger fest, die mit Sekt und Häppchen gebührend gefeiert wurden. Den ersten Platz sicherte sich mit einem hauchdünnen Vorsprung von einem Punkt das Paar Andrea Guter (Ulm) und Eva Fuchs (Burgau). Auf den zweiten Platz spielten sich Iris Ludwig (Bibertal) und Dr. Rainer Burk (Burgau), und auf dem dritten Platz landeten Barbara Theiss und Franz Josef Spranz (beide Aalen).

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!