Günzburg

vor 17 Min.

BRK warnt vor ständigem Mangel an Blutreserven

Plus Der Mangel an Blutreserven des vergangenen Jahres ist überwunden. Um das Spendenniveau zu halten, setzt das BRK im Kreis Günzburg besonders auf jüngere Generationen.

Von Nadine Ballweg

Die Berichte über Blutreserven erscheinen meist dann, wenn diese gerade knapp sind. Verständlich, denn das gespendete Blut wird täglich benötigt, um Menschen das Leben zu retten. Doch auch gute Nachrichten sind es wert, dass man über sie berichtet: Derzeit herrscht im Landkreis Günzburg kein Mangel an Blutreserven. Doch um diesen Status zu wahren, muss, anders als es in den Sommermonaten häufig der Fall ist, das Aufkommen an Spenden konstant bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

