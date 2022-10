Günzburg

06:30 Uhr

Broy und Bienk ziehen mit Projektchor Nachwuchs an

Plus Die Sänger und Instrumentalistinnen beeindrucken in Günzburg. Für ihr Debüt haben sich die Mitwirkenden in die Musikwelt des Barock begeben.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Ein Debüt mit ambitioniertem Programm präsentierte der promovierte Musiklehrer Erich Broy mit dem Projektchor der Auferstehungskirche in Günzburg. Wie Hausherr Pfarrer Frank Bienk zur Begrüßung erläuterte, wurde der Chor, der am Samstag erstmals auftrat, gemeinsam von Broy und Bienk konzipiert. Wegen der sich wandelnden Lebenswelt sei es heute schwierig, engagierte Sängerinnen und Sänger über Jahre zeitlich zu binden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen