Brücken unter Druck

Im Rahmen des P-Seminars Physik der 11. Jahrgangsstufe drehte sich in diesem Schuljahr alles um das Thema Brückenbau. Nach theoretischer Auseinandersetzung mit Materialeigenschaften und Brückentypen stand der praktische Höhepunkt des Projekts an: der Belastungstest. In wochenlanger Arbeit hatten die Teilnehmer des Physik-P-Seminars am Dossenberger-Gymnasium aus Holz ihre eigenen Modellbrücken konstruiert. Dabei galt es, die physikalischen Grundlagen möglichst effektiv in stabile und leichte Bauwerke umzusetzen. Die Herausforderung: Die Brücken mussten eine möglichst hohe Last tragen – bis zum Versagen.

Zur Durchführung des Belastungstests konnten wir auf die Unterstützung von Prof. Sergej Rempel und seinem Team des Baustofflabors der Fakultät für Architektur und Bauwesen der Technischen Hochschule Augsburg zählen. Mit professionellem Equipment wurden die Brücken unter kontrollierten Bedingungen in einer Prüfmaschine so lange belastet, bis sie brachen. Dabei zeigte sich wie unterschiedlich die Konstruktionen auf Druck reagierten – und wie viel sie tatsächlich aushielten. Ein besonderes Highlight: SchülerInnen der 4. Jahrgangsstufe der Grundschule Auf der Bleiche waren als Zuschauer mit dabei. Auch sie hatten im Unterricht Brücken gebaut und konnten nun erleben, wie sich die Theorie in der Praxis bewährt.

Neben spektakulären Momenten – wenn unter lautem Knacken eine Brücke nachgab – bot der Test auch Einblicke in die Wirkung von Kräften. Die SchülerInnen konnten staunend ihre Ergebnisse direkt mit ihren theoretischen Überlegungen vergleichen und daraus lernen. Die stärkste Brücke wog 1,8 Kilogramm und hielt einer Belastung von circa 425 Kilogramm stand. Ein großer Dank gilt Prof. Sergej Rempel und seinem Team für die kompetente Unterstützung sowie allen beteiligten SchülerInnen für ihr Engagement. Das Projekt war ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie praxisnah und spannend Physik sein kann – nicht nur für die Elftklässler, sondern auch für die jüngsten Zuschauer.

