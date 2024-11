Malen für den guten Zweck: Künstlerin spendet Erlös an Kinderhospiz

Die Hobbykünstlerin Ingrid Lang aus Bubesheim stellt zurzeit im Café Prado in Günzburg am Marktplatz ihre Bilder aus. Verbunden mit der Ausstellung ist dieses Mal eine Spendenaktion. Lang möchte die Erlöse aus verkauften Bildern an das Kinder- und Jugendhospiz in Ulm spenden. „Kinder liegen mir Herzen. Sie tun mir leid, wenn sie keine Chance mehr haben. Das Leid von krebskranken Kindern ist furchtbar“, sagt die Künstlerin. Gerade jetzt in der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit möchte Lang mit ihren Bildern Gutes tun.

Sandra Kraus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinderhospiz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis