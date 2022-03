Bürger meldet möglichen Fahrraddiebstahl in Günzburg der Polizei

Wer vermisst im Landkreis Günzburg ein weißes Mountainbike? Es könnte sein, dass es gestohlen und in Günzburg wieder abgegeben wurde, berichtet die Polizei.

Ein 35-Jähriger soll am Dienstagabend im Stadtgebiet Günzburg eine verdächtige Handlung beobachtet haben. Wie die Polizei berichtet, sah er, wie eine unbekannte männliche Person ein Fahrrad unversperrt an einen Gartenzaun lehnte und anschließend schnell verschwand. Aufgrund der Gesamtsituation hatte der Bürger laut Polizeibericht den Eindruck, dass der Mann das Fahrrad schnell loswerden wollte und teilte den Sachverhalt der Polizei mit.

Wer vermisst im Kreis Günzburg ein weißes Mountainbike?

Derzeit liegen der Polizei Günzburg keine Erkenntnisse dafür vor, dass das Fahrrad, ein weißes Mountainbike der Marke „KCP“, in Zusammenhang mit einer Straftat steht. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die männliche Person das Fahrrad unrechtmäßig in Besitz hatte, teilt die Inspektion mit. Personen, die ein solches Fahrrad vermissen oder denen in diesem Zusammenhang sonstige Erkenntnisse vorliegen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)