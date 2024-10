Bürgerversammlung: Es geht ums Hochwasser

Der Schwerpunkt der diesjährigen Günzburger Bürgerversammlung für die Gesamtstadt und Bürgerinformationsnachmittag am Samstag, 19. Oktober, im Forum am Hofgarten liegt auf der Hochwasserkatastrophe im Juni dieses Jahres. Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Günzburg sind eingeladen, an dieser Versammlung teilzunehmen.

Bereits um 14 Uhr zeigt die Stadtverwaltung im Saalfoyer vom Forum am Hofgarten im Rahmen eines „Bürgerinformationsnachmittags“ eine Ausstellung und informiert über verschiedene aktuelle Themen und Aktivitäten in der Stadt Günzburg. Dabei geht es auch um die Hochwasserkatastrophe. Es gibt Gelegenheit zum Austausch mit Vertretern des Wasserwirtschaftsamtes, der Fachbehörden sowie der Stadtverwaltung. Für die Zeit der Ausstellung und Bürgerversammlung werden die Kinder der Eltern, die sich intensiver informieren wollen, im Forum durch Fachpersonal betreut. In diesem Zeitraum wird auch eine Gebärdendolmetscherin vor Ort sein.

Die eigentliche Bürgerversammlung mit dem Bericht des Oberbürgermeisters findet dann ab 15.30 Uhr statt. (AZ)