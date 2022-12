Bund Naturschutz: Alte Bäume auf Goerlich-Areal sind nicht ersetzbar

Der Günzburger Bund Naturschutz kritisiert die Fällung der Bäume auf dem Goerlich-Areal, die bei Bauprojekten häufig an letzter Stelle stehen. Warum Nachpflanzungen kein Ersatz sind.

Ein 80-jähriger Baum gilt als erwachsen. Er beherbergt bis zu 20.000 Insekten, bis zu 15 Vogel- und Kleintierarten, produziert täglich Sauerstoff für bis zu 20 Personen, bindet bis zu 3,5 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr, reduziert Feinstaub, Sturmböen und Lärm und dient als Schwamm bei Starkregenereignissen - das teilt die Günzburger Ortsgruppe des Bund Naturschutz mit. Und kritisiert damit einhergehend die Fällung mehrerer Bäume auf dem Goerlich-Areal.

Die 16 Bäume des Goerlich-Geländes prägten das Umgebungsbild rund um die Hänle-Villa. Ulrich Abmayr, Angelika Fischer und Jutta Reiter vom Bund Naturschutz engagierten sich mit weiteren Mitgliedern der Ortsgruppe seit 2020 für den Erhalt der stattlichen Bäume. Sie nahmen an Besichtigungen und Begutachtungen der Bäume durch Experten teil, führten Gespräche mit dem Bauunternehmer und setzten sich in Stadtratssitzungen und Ausschüssen für den Baumerhalt ein. Die Fällung der Bäume ist für sie ein weiterer trauriger Beweis, dass alten Stadtbäumen in Günzburg keine Bedeutung zugemessen wird. "Die Natur steht bei Neubau-, Straßen- und Parkplatzplanungen an letzter Stelle", so Abmayr in einer Pressemitteilung.

Bäume wurden in Günzburg auch am Dossenberger Gymnasium gefällt

Dazu zählen für ihn auch die gefällten Bäume am Dossenberger Gymnasium und die abgelehnte Baumschutzverordnung im Mai 2020. Die Argumentation, Nachpflanzungen würden den Verlust von gefällten Großbäumen ersetzen können, ist für Jutta Reiter wenig überzeugend. "Ein neu gepflanzter Stadtbaum benötigt etwa sechs Kubikmeter unverdichtete Erde ohne Schutt, Kies, Leitungen oder Rohre im unmittelbaren Wuchsbereich und Untergrund. Diese Bedingungen sind im gepflasterten Stadtkern fast nirgends mehr gegeben", so Reiter. Da jung gepflanzte Bäume noch keine entwickelte Wurzelinfrastruktur haben, kämpfen sie in den ersten Jahren gegen Hitze, Trockenheit, Abgase und Straßensalz. Sie verkümmern oft oder sterben nach wenigen Jahren ab. Sehr lebensstarke Exemplare werden sehr langsam älter und größer - bis zum Erwachsensein dauert es 80 Jahre.

"Ob ein heute gepflanzter Baum markant und groß wird, kann erst die Generation nach uns beurteilen", so Fischer. Erst dann wird der Baum die eingangs erwähnten "Dienstleistungen" für uns Menschen erbringen können. "Jeder erwachsene alte Stadtbaum in Günzburg ist daher ein großes Geschenk unserer Eltern- und Großelterngeneration und ein Glücksfall für unser aller Wohlbefinden", sagt Abmayr. Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz werde nicht aufgeben und sich weiterhin für noch vorhandene Großbäume einsetzen. (AZ)