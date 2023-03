Bundesverdienstmedaille für den Günzburger Georg Großberger

Das jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement von Georg Großberger blieb nicht unbemerkt: Der Günzburger ist mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet worden.

Er hat sichtbare Spuren in der Stadt Günzburg und im Landkreis hinterlassen: Der Günzburger Georg Großberger hat sich über Jahrzehnte ehrenamtlich in der Baugenossenschaft Günzburg sowie im Tennisclub Günzburg engagiert. Dafür bekam er in einer Feierstunde im Landratsamt Günzburg von Landrat Hans Reichhart die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik überreicht.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist Großberger in der Baugenossenschaft Günzburg aktiv und hat als Vorstandsmitglied maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung der Genossenschaft. Während seiner Amtszeit wurden große Anstrengungen zur Errichtung von zusätzlichem bezahlbarem Wohnraum unternommen und erhebliche Investitionen in den Wohnungsbestand getätigt. "Dieses Engagement war schon vor einem Vierteljahrhundert wichtig und notwendig. In den vergangenen Jahren ist die Bedeutung, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, noch weiter gestiegen", sagte der Landrat.

Seit fast 35 Jahren ist Georg Großberger zudem ehrenamtlicher Schatzmeister des TC Günzburg. Außerdem organisierte er schwäbische Meisterschaften und Turniere mit. Auch dafür dankte ihm Reichhart und sagte: "Dieses Engagement mag für Sie selbstverständlich sein, für viele andere ist es das nicht." Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig dankte Großberger ebenfalls für dessen langjähriges Engagement. (AZ)