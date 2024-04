Hubschrauber landet, Autobahn gesperrt: Drei Verletzte bei Unfall auf A8

Bei dem Zusammenstoß wird am Freitagabend eine 24-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt. Insgesamt müssen drei Verletzte ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau sind am Freitagabend drei Personen verletzt worden. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten wurde eine 24-jährige Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, sie konnte sich allerdings selbst befreien. Zahlreiche Rettungskräfte waren am Abend vor Ort, auch ein Hubschrauber landete an der Unfallstelle. Die Autobahn war insgesamt eine Stunde gesperrt, es entwickelte sich ein Rückstau von zwei bis drei Kilometern, fast bis zur Anschlussstelle Günzburg zurück.

Unfall auf A8: Fahrer eines Kleintransporters hatte plötzlich die Spur gewechselt

Zu dem Zusammenstoß kam es laut Polizei gegen 19.10 Uhr, als ein 43-Jähriger mit seinem Sprinter wenige Kilometer vor der Anschlussstelle Burgau aus noch ungeklärter Ursache unvermittelt vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte. Eine neben ihm fahrende 24-Jährigen, in deren Auto außerdem eine 29-jährige Beifahrerin saß, musste nach links ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Durch das Ausweichmanöver stieß das Auto der Frau gegen den auf dem linken Fahrstreifen auf gleicher Höhe fahrenden Wagen eines 51-Jährigen. Das Fahrzeug der 24-Jährigen stellte sich dadurch quer und wurde etwa 200 Meter vor dem Auto des 51-Jährigen hergeschoben, ehe dieses zum Stillstand kam.

Drei Menschen werden bei Unfall auf der A8 bei Burgau verletzt

Weil zunächst davon ausgegangen wurde, dass durch den Unfall Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden, wurde zur Rettung sowie zur Absicherung der Unfallstelle die freiwillige Feuerwehr Günzburg hinzugezogen. Sämtliche Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrzeuge jedoch selbstständig verlassen. Die drei Insassen der beiden verunfallten Fahrzeuge wurden leicht bis mittelschwer verletzt zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Bei dem Verkehrsunfall entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Gesamtschaden von mindestens 45.000 Euro. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung München für etwa eine Stunde gesperrt werden. Gegen den Fahrer des Sprinters wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch