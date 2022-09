Bremst die Bürokratie den Wohnungsbau im Kreis Günzburg?

Plus Bauvorschriften schreiben selbst bei kleinen Umbauten Genehmigungen vor. Das nervt viele Bauwerber. Steht die Bürokratie einer unkomplizierten Wohnraumschaffung im Weg?

Es ist allgemein bekannt, dass man eine Baugenehmigung benötigt, wenn man ein Haus bauen will. Doch nicht nur im Fall eines Neubaus braucht man eine Genehmigung der Baubehörde. Eine Genehmigungspflicht kann auch bestehen, wenn ein Umbau oder eine Renovierung ansteht. Wo manchmal schnell und mit wenig Aufwand dringend benötigter Wohnraum geschaffen werden könnte, fühlen sich manche Bauwerber durch immer mehr Richtlinien und Normen gegängelt. Stehen komplizierte, lang andauernde und bürokratische Bauantragsverfahren einer schnellen und unkomplizierten Wohnraumschaffung im Weg?