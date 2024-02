Dachs läuft vor Auto und stirbt beim Zusammenstoß

Eine Frau konnte nicht mehr ausweichen, als ihr zwischen Burgau und Günzburg ein Dachs vor das Auto lief. Das Tier wurde beim Unfall getötet.

Eine Frau ist mit ihrem Auto am Freitag um 23.50 Uhr auf der Staatsstraße St2510 von Burgau kommend in Richtung Günzburg gefahren, als ihr auf Höhe von Nornheim ein Dachs vor das Fahrzeug lief. Wie die Günzburger Polizei berichtet, konnte die Fahrerin einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Der Dachs wurde bei dem Zusammenstoß getötet. An dem Pkw entstand ein Schaden von 1000 Euro. (AZ)